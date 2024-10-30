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“Siirt’te PKK Üzerine Operasyon: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi”

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BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, ‘Ferhat Serhildan’ kod adlı İlhan Tekinalp ile ‘Devrim Cudi’ kod adlı Recep Kipçak isimli teröristlerin, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen Gürz-24 Operasyonu ile etkisiz hale getirildiğini aktardı.

OPERASYONA HAVA DESTEK SAĞLANDI

J-SİHA ve Jandarma ATAK taarruz helikopterlerinin destek verdiği operasyonlarda, jandarma özel harekât timleri, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla teröristlerle temas sağlandığı belirtildi. Bakan Yerlikaya, “Sözde Botan eyaletinde faaliyet gösterdikleri, halkı tehdit ve şantajla malzeme temin ettikleri, güvenlik güçlerine yönelik eylem arayışında oldukları, yaylalarda göçerlik yapan vatandaşlara yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla talimat verdikleri, 13 Eylül 2023’te Şırnak Beytüşşebap Yeşilöz, Mezraa, Van-Çatak arasında kalan yaylada bir vatandaşı öldürme olayının failleri arasında oldukları tespit edildi” dedi.

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