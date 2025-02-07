Sıla Davasında Karar Bekleniyor

DAVANIN 3’ÜNCÜ DURUŞMASI BAŞLIYOR

Sıla Yeniçeri’nin cinsel istismar ve şiddet nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine açılan davanın üçüncü duruşması, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sabah saat 09.30’da başlayacak. Adaletin sağlanması amacıyla polis ekipleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren avukatlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Tekirdağ Adliyesine ulaşmaya başladı.

SANIKLARA YÜKLENEN SUÇLAMALAR

Davanın sanıkları arasında yer alan Sıla’nın annesi Bakiye Yeniçeri (30) için “İhmali davranışla kasten öldürme” suçlamasıyla 67 yıl hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca komşu Kani A. (33) hakkında 28 yıl 6 ay hapis cezası istenirken, Sanlı Ö. (58) için “Suçu bildirmeme” suçundan 1 yıl 6 ay ceza talep ediliyor. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. (15) için toplam 66 yıl, K.A. (14) için ise 48 yıl hapis cezası ve “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

KAPALI OTURUMDA MAHKEME KARARINI AÇIKLAYACAK

Duruşmanın kapalı oturumda yapılması planlanıyor ve mahkemenin, duruşma sırasında kararını açıklaması bekleniyor. Bu dava, kamuoyunun önemli bir gündem maddesi haline gelirken, adaletin sağlanması konusunda yetkililerin alacağı kararlar merakla bekleniyor.