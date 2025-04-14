“Silah Bırakmayan Her Yapı Meşru Hedef.”

TOPLANTI VE KATILIMCILAR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Musa Heybet’in yanı sıra yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı yapıldı. Bakan Yaşar Güler, toplantıda “TSK hem sahada hem masada ülkemizin elini güçlendiriyor” açıklamasını yaptı.

BÖLGESSEL TEHDİTLER VE GÜVENLİK

Güler, bölgemizde ve dünyada meydana gelen çok boyutlu tehditler ve belirsizliklerin artmakta olduğunu belirtti. Ülkemizin güvenliğinin sadece sınır korumakla kalmadığını, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kara, deniz, hava, uzay ve siber alanda etkili ve caydırıcı bir rol üstlendiğini ifade etti. “Türk Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar olduğu gibi bugün de görevini büyük bir azim, inanç ve kararlılıkla sürdürmekte” diyerek, bu görevlerin hem sahada hem de masada ülkemize güç kattığını vurguladı.

SURİYE’DEKİ DURUM VE TSK’NIN ROLÜ

Suriye’deki istikrarın sağlanmasının ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemli olduğunu söyleyen Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin güvenlik ve savunma kapasitesine destek vermeye devam ettiğini belirtti. DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ettiklerini ve böylelikle bölgedeki ortak harekât merkezini planladıklarını anlattı. Türkiye’nin, Suriye’nin yeni hükûmetinin çözüm kaynağı olarak dikkate alındığını ifade etti.

DİYALOG VE İYİ NİYET YAKLAŞIMI

Bölgedeki sorunların diyalogla çözülebileceğinin altını çizen Güler, “Bu olumlu yaklaşım, hiçbir aktör tarafından istismar edilmemelidir” dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hiçbir tehdide muhatap olmadan barış ve huzuru sağladığına dikkat çekti, istismar girişimlerine karşı kararlı duracaklarını vurguladı.

Yeni Suriye Hükûmeti ile SDG arasında varılan mutabakat çerçevesinde sürecin dikkatle takip edildiğine değinen Güler, PKK terör örgütünün eylemlerinin izlenmekte olduğunu belirtti. Barışa yönelik her girişimin destekleneceğini ama süreci istismar edenlere karşı kararlı bir duruş sergileneceğini ifade etti.

MEŞRU HEDEF POLİTİKASI

“Silah bırakmayan her yapı meşru hedefimiz olmaya devam edecek” diyen Güler, eylem ile desteklenmeyen her açıklamanın bir değeri olmadığını belirtmekten çekinmedi. Devletin duruşunun net olduğunu ve toplumun güvenliğini tehdit eden yapılara karşı müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu.

KÜRESEL GÜVENLİK ROLÜ

Türkiye’nin Libya, Somali, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki görevleri, ülkenin küresel bir güvenlik sağlayıcısı olduğunu gösteriyor. NATO çerçevesindeki faaliyetlerin, uluslararası barış misyonlarının ve tatbikatların önemine değinen Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görevlerini aynı azimle sürdüreceğini bildirdi. Türkiye’nin barış ve güvenliğe katkı sağlamak için diplomatik çabalarını ve sahadaki yetkinliğini artırdığını belirtti. Toplantıda alınan kararların uygulama kararlılığına dikkat çekerek, tüm mesai arkadaşlarına özverileri için teşekkür etti.