Silah Taşıma Harcına Zam Yapıldı

Bireysel silahlanmanın artması yeni bir düzenleme sürecini getirdi. Yapılan değişiklikle, silah taşıma ve bulundurma ruhsatları için alınacak maktu harç tutarları yükseltildi. Cumhurbaşkanı’nın kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Harç bedellerinde yaklaşık yüzde 100 oranında bir artış yaşandı.

silah taşıma ruhsatı ücreti

Resmi yetkililer, gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları için maktu harç tutarını 31 bin 600 lira olarak belirledi. Böylece önceki döneme göre neredeyse iki kat artış gösteren harç, bireysel silah ruhsatı maliyetini ciddi oranda yükseltiyor.

silah bulundurma ruhsatı ücreti

Silah bulundurma ruhsat harcı ise 50 bin 565 lira düzeyine çıkartıldı. Ayrıca, özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri için harç bedeli 1.225 lira olarak belirlendi.

uygulama tarihi

Bu karar, 7 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.