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Silahla Vurulan Kişi Ölü Bulundu

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OLAYIN GELİŞİMİ

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen sesler üzerine çevredeki insanlar dışarı çıktı. Komşular, Asım Uğur’un kanlar içinde evinin önünde yerde yattığını görünce 112 acil servis ekiplerine bilgi verdi.

YAŞANAN DRAM

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, 2 çocuk babası olan Asım Uğur’un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Uğur’un ölüm haberini alan yakınları olay yerine geldiklerinde sinir krizi geçirdi.

NEDENİ BELİRSİZ

Ekiplerin sakinleştirmeye çalıştığı aile, bu süreçte ayakta durmakta zorlandı. Edinilen bilgilere göre, Asım Uğur’un kısa süre önce eşinden ayrıldığı ve bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri araştırmalarına başladı ve kesin nedenin Bursa Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporla belirlenmesi bekleniyor.

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