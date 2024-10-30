Silahlı Kavga: 4 Yaralı Var

ÇATIŞMA BAŞLIYOR

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, Öğretmenler Caddesi’nde kurulan pazarda esnaf E.C., iddiaya göre pazara gelen saldırganlarla, A.K., E.S. ve ismi öğrenilmeyen iki kişiyle karşılaştı. Yaşanan bir tartışma, kısa sürede tekme, yumruk ve silah kullanımıyla sonuçlanan bir kavgaya dönüştü.

YARALANANLAR

Kavga sırasında, E.C. darbedilirken, esnaf M.Ö. (48), alışveriş yapan A.D. (30) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla birlikte sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Yaşanan arbede sonrası olay yerinden kaçan dört şüpheliden ikisi yakalanırken, diğer ikisinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olayın detayları ve nedenleri üzerine incelemeler devam ediyor.