More
Gündem

Silahlı Kavga: 4 Yaralı Var

silahli-kavga-4-yarali-var

ÇATIŞMA BAŞLIYOR

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, Öğretmenler Caddesi’nde kurulan pazarda esnaf E.C., iddiaya göre pazara gelen saldırganlarla, A.K., E.S. ve ismi öğrenilmeyen iki kişiyle karşılaştı. Yaşanan bir tartışma, kısa sürede tekme, yumruk ve silah kullanımıyla sonuçlanan bir kavgaya dönüştü.

YARALANANLAR

Kavga sırasında, E.C. darbedilirken, esnaf M.Ö. (48), alışveriş yapan A.D. (30) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla birlikte sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Yaşanan arbede sonrası olay yerinden kaçan dört şüpheliden ikisi yakalanırken, diğer ikisinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olayın detayları ve nedenleri üzerine incelemeler devam ediyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Kasım Ayı Doğalgaz Tarifesi Açıklandı

Kasım ayında doğalgaz tarifelerinde bir değişiklik yaşanmadı; konut tüketicileri için 1.000 metreküp gazın fiyatı 5.631 lira olarak belirlendi.
Flaş

MasterChef İkinci Dokunulmazlığı Hangi Takım Kazandı?

MasterChef Türkiye'de rekabet tırmanırken, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecan yarattı. Kırmızı ve mavi takımlar, şeflerin konseptinde yarıştı. Eleme adayları ve dokunulmazlık kazananı merak konusu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.