“Silahlı Saldırıda Polis Memuru Öldürüldü”

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda, istirahat halinde bulunan bir polis memuru vurularak hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 9501 Sokak’taki markette meydana geldi. Market sahibi Ü.Ö.’nün daha önce defalarca rahatsız edildiği kalabalık bir grup, söz konusu markete geldi. Grubun, otomobillerle marketin önüne gelerek, M.A. isimli kişinin market sahibine kaydettikleri isimler için borç tahsilatı yapmaya geldiklerini ifade ettikleri bildirildi.

POLİS MEMURUNUN DA SÜRECE DAHİL OLDUĞU TARTIŞMA

Market sahibi ile grup arasında bir tartışma çıkınca, o an markette bulunan polis memuru Mehmet Sıddık Temel (50) de duruma müdahil oldu. Saldırganlardan biri tabancayla market içerisinde beş el ateş etti. Bu sırada Mehmet Sıddık Temel sırtına isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, şüpheliler geldikleri otomobillere kaçtı. Silah seslerini duyanlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HAYATINI KAYBEDEN 3 ÇOCUK BABASI

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Mehmet Sıddık Temel, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Temel’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, marketin dışından içeriye doğru tabancayla ateş edilme anları ve silah seslerini duyan bir kadının kaçışı, daha sonra da şüphelilerin otomobillere binerek kaçtıkları anlar yer aldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olay sonrası geniş çaplı bir takip başlatan polis, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin izini sürdü. Şüphelilerin olay yerinden kaçtıktan sonra Bayraklı ilçesindeki bir oto galeriye gittiği ve araçları oraya bıraktıkları tespit edildi. Şehir güvenlik kameraları ile çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen yedi şüpheliyi yakaladı. Yapılan üst aramasında, saldırıda kullanıldığı düşünülen bir tabanca da ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.