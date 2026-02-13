Silahlı Suç Örgütü Yöneticisi M.K Türkiye’ye İade Edildi

silahli-suc-orgutu-yoneticisi-m-k-turkiye-ye-iade-edildi

M.K, “Casperlar” isimli silahlı suç örgütünün yöneticilerinden biri olarak 9 Şubat tarihinde Romanya’da yakalanıp Türkiye’ye iade edildi. Emniyette verdiği ifadesinde M.K, “İstanbul’dan Edirne’ye korsan taksiyle geldiğini, kentte bir pansiyonda bir gece kaldığını” belirtti. Kaldığı pansiyondan alındıktan sonra Edirne Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir oto yıkama dükkanına götürüldüğünü söyleyen M.K, burada diplomatik plakalı bir cipin bagajına bindirildiğini ve bu yolla önce Bulgaristan’a ardından Romanya’ya kaçtığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen M.K, hakimlik kararı ile tutuklandı ve Edirne L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

M.K’nın ifadesinin ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir operasyon düzenledi. Ekipler, M.K’nın verdiği pansiyon ve oto yıkama dükkanının güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Oto yıkamacıya giren diplomatik plakalı cipin Vietnam uyruklu T.N.H’ye ait olduğu tespit edildi. M.K’yi İstanbul’dan Edirne’ye getiren sürücü ile saklanmasına ve yurtdışına kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 6 şahıs, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta yapılan sorgularının ardından A.Ç, B.Ç, A.F, T.G, F.O ve C.Ö, hakimlik kararı ile tutuklandı.

