Silivri’de 6.2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

İSTANBUL AÇIKLARINDA DEPREM OLDU

İstanbul’un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu durum, büyük paniğe sebep oldu ve birçok vatandaş sokağa çıktı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nde saat 15.12’de 4.9 büyüklüğünde başka bir depremin gerçekleştiğini açıkladı.

SİSMİK VERİLER ANALİZ EDİLDİ

Kocaeli Üniversitesi’nden Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, Silivri açıklarındaki depreme dair sismik verileri inceledi. Uzmanlar, depremin en yüksek yer ivmesini kaydeden istasyonun Doğu-Batı bileşeninden elde ettikleri sismik sinyali işitilebilir bir forma dönüştürdü.

DEPREMİN SESİ KAYDEDİLDİ

Konuyla ilgili olarak Kocaeli Üniversitesi’nden Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, “6.2 Mw büyüklüğündeki depremin en yüksek yer ivmesini kaydeden istasyona ait Doğu-Batı bileşenli deprem sinyali analizi ve işitilebilir ses formu. Ses, tiz sakin başlayıp ana şokun tok bir sesle boşalttığı enerjiyi spektral güç yoğunluğu olarak temsil etmektedir” dedi. Uzmanlar, depremin sesinin olmadığını, titreşim frekanslarının karakterize edildiğini ve işitilebilir hale dönüştürüldüğünü belirtti. Deprem ses fenomeninin sismolojide kantitatif bir ölçüt olmadığını vurgulayan uzmanlar, odaktan yayılıyor ve yer küreyi sarsan sismik dalgaların zemine ulaşmasının farklı bir biçimde tezahür ettiğini ifade etti.