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Silivri’de İETT Otobüsü Minibüse Çarptı: 3 Yaralı

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İDDİA EDİLEN KAZA

İstanbul’un Silivri ilçesinde Yeni Mahalle General Ali İhsan Caddesi’nde meydana gelen kazada, şoförün kontrolünden çıkan İETT otobüsü bir yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs kontrolden çıkarak kaldırıma fırladı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada otobüste bulunan 3 kişi yaralanırken, diğer yolcular tahliye edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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