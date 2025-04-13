Silivri’den Diğer Cezaevlerine Sevk Ediliyorlar

GÖRÜŞ ÜZERİNE TEPKİLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması sırasında tutuklanan Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Necati Özkan gibi isimler, Çorlu, Tekirdağ ve Kocaeli’deki cezaevlerine gönderiliyor. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya paylaşımında, “Ne kadar dağıtırsan o kadar iyi” ifadesini kullanarak bu duruma tepki gösterdi.

SAVUNMA HAKKI İHLALİ İDDİALARI

Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, sevk işlemlerinin tutukluların savunma hakkını ihlal ettiğini vurguladı. Ersöz, Adalet Bakanlığı’ndan gelen yazıyla tutukluların sevk durumları hakkında bilgilendirildiğini, sağlık kontrollerinin saat 21’de yapıldığını ve sabah gerçekleşecek sevk için eşyalarını toplamalarının istendiğini belirtti. Ayrıca, bu durumun başka sevk işlemlerinin olabileceği sinyalini verdiği ifade ediliyor. Hukukçular, tutukluların yargılamaların yapılacağı illerden uzak cezaevlerine sevk edilmesinin savunma hakkı ihlali olduğunu söylüyor.