“Silivri, Muhalifler İçin Toplama Kampı”

ÖZGÜR ÖZEL’İN MITINGDEKİ AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle partisinin İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde önemli açıklamalar yaptı. Özel, Türkiye’nin mevcut siyasi durumuna dikkat çekerek hükümete sert eleştiriler yöneltti. Silivri Cezaevi’nin muhalefet için bir toplama kampına dönüşmesini eleştirerek, Erdoğan’a yönelik şu ifadeleri kullandı: “19 Mart Erdoğan’ın seçimi çoktan kaybettiğinin kendince itirafıdır. Sayın Erdoğan karşısına mertçe çıkan, daha önce onun adaylarını dört kez yenen, ‘Ben bu ülkeyi senden daha iyi yönetirim, biz bu ülkeyi sizden daha iyi yönetiriz’ diyen rakibiyle baş edemeyince onu hapse atmıştır.”

DARBELER VE DEMOKRASİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

Özel, demokrasiyi istedikleri yere yönelik bir tramvay olarak düşünenlerin yenilgiyi yaşadıklarında bir anda bu tramvaydan inmeyi tercih ettiklerini belirtti. Özgür Özel, darbe biçimlerinin askeri ya da sivil olduğunu ifade ederek, “İkisinin de bir darbe planı, elbette başında bir cuntası ve elbette bir karargahı var. Türkiye’de yaşanan 19 Mart darbesinin karargahı saraydır, Beştepe’dir. Silahı yargıdır.” dedi. Darbenin arka planındaki yalan ve iftiraların işlendiğini savunan Özel, bu durumun daha önceki kumpaslarda olduğu gibi yine bir tuzak oluşturduğunu dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SERT SÖZLER

Miting sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişteki konuşmalarının yer aldığı bir video izletildi. Bunun ardından devam eden Özel, “19 Mayıs 2025, 19 Mart darbesinden 60 gün sonra Tayyip Erdoğan’a, ‘Belge döküldüğünde birbirlerinin, ailelerinin yüzüne bakamayacaklar’ diyen Erdoğan’a Gündoğdu Meydanı’ndan sesleniyorum. Burada iki milyonun üzerinde İzmirlinin gözünün içine baka baka söylüyorum, Ekrem Başkan ve arkadaşlarımız suçsuzdur.” dedi. Özel, Erdoğan’a meydan okudu ve yargılamaların canlı yayınlanması çağrısında bulundu.

İKTİDAR VE EKONOMİ İLE İLGİLİ ELEŞTİRLER

Özgür Özel, iktidarın halkın rızasını almadan yöneldiği yolda millete yönelik yaptığı ekonomik baskıları eleştirdi. “19 Mart darbesiyle bu milletin ekonomisine neler yaptılar? Sadece sattıkları rezerv şimdiye kadar 60 milyar dolar oldu.” diyen Özel, bunun kişi başına yaklaşık 27 bin lira düştüğünü ifade etti. Ayrıca, kaybolan paralarla birlikte gerçeklerin gizlendiğini ve mevcut yönetimin muhalifleri hapse atmak için bu durumları kullandığını belirtti.

ÇİFTÇİLER VE İSTİHDAM ÜZERİNE ÖNERİLER

Özel, ekonomik desteklerin nasıl kullanılabileceği konusunda çözüm önerileri sundu. Emekçilere ve çiftçilere yönelik yapılabilecek yardımları dile getirerek, “Bu parayla bütün çiftçilerin tüm borçlarını kapatırdık.” ifadesini kullandı. Ayrıca, atanamayan öğretmenler konusuna değinerek, “O rakam 1 milyon 45 bin kişi. Ey Erdoğan, madem atamayacaktın, niye okuttun, niye mezun ettin?” dedi. Bu eleştirilerle birlikte, iktidarın yönetim biçiminin sorunlarını masaya yatırarak açıklamalarıyla dikkat çekti.