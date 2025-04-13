Şimdi Almazsanız, Yazın Fotoğraflarıyla!

FRANSIZ LÜXÜNÜN YOLCULUĞU

Fransız lüks otomobil markası DS Automobiles, Nisan 2025 fiyat listesini açıkladı. DS 4’ün kompakt çekiciliği, DS 7’nin SUV ihtişamı ve DS 9’un zarif sedan görünümü, cüzdanları zorlamadan önce son bir gösteri vaat ediyor. Türk yan sanayinin parlayacağı ve yerli araçların daha cazip hale geleceği gündemdeyken, DS’nin şık modelleri bu dinamik ortamda nasıl bir yol izleyecek? Hadi direksiyona geçelim, kemerleri bağlayalım ve bu lüks yolculuğa çıkalım!

SEKTÖRDE BELİRGİN BELIRSIZLIK

Otomotiv endüstrisi, bir aksiyon filminin finaline benziyor. Trump’ın ticaret savaşı hamlesi, DS gibi Avrupa merkezli markaları etkiliyor. Stellantis’in önemli markalarından biri olan DS, üretimini büyük ölçüde Avrupa’da sürdürüyor. Nisan fiyatları bu gelişmeleri henüz yansıtmıyor, ancak kulislerde yüzde 15 oranında zam söylentileri dolanıyor.

DS 4’ÜN ÇEKİCİ FİYATLARI

DS 4, premium kompakt segmentinde adeta bir sanat eserine benziyor. Nisan 2025 itibarıyla fiyatlar, Fransız zarafetini cüzdanlarınızla bir araya getirecek gibi görünüyor:

DS 4 Pallas PureTech 130 Otomatik (Benzin, 2024): 2.118.986 TL

DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik (Dizel, 2025): 2.245.500 TL

DS 4, DS IRIS sesli asistanı ve Smart Touch ekranıyla iç tasarımda uzay gemisi hissi yaratıyor. 1.2 litrelik PureTech motoruyla dinamik, BlueHDi dizeliyle ise yakıt verimliliği sağlıyor. Pallas donanımı, 19 inç jantlar, Nappa deri detaylar ve DS Matrix LED Vision farlarla göz dolduruyor.