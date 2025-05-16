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Simge Sağın Ablasını Uğurladı

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SİMGELERİ BOŞALTTI

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, büyük bir acı ile sarsıldı. 45 yaşındaki ablası Nilay Sağın, hayatını kaybetti. 2. Sayfa’nın haberine göre, uykusunda vefat eden Nilay Sağın’ın ani kaybı ailesini derin bir yas içine soktu. Bugün, Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor.

ACI YÜREK YERİNLERİ

Kardeşi Simge Sağın, ablasının tabutu başında duyduğu acının etkisiyle gözyaşlarına boğuldu. Cenaze töreni Kozyatağı Modern Camii’nde gerçekleştiriliyor ve Nilay Sağın, Feriköy Mezarlığı’na defnedilecek.

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