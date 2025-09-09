Simit Fiyatı Artışı Ocak’ta Olacak

SIMİT ZAMLARI ERTELENDİ

Simidin fiyatlarına yapılacak zam, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’da 2026 yılının ocak ayına ertelendi.

SIMİT FİYATLARIYLA İLGİLİ ORTAK AÇIKLAMA

Söz konusu şehirlerdeki pideciler, simitçiler ve çörekçilerin bağlı olduğu esnaf odalarının başkanları, simit fiyatlarıyla ilgili olarak ortak bir açıklama gerçekleştirdi. Geçen hafta, artan maliyetler yüzünden simit fiyatlarının 15 liradan 20 liraya yükseltilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak, Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından, “vatandaşlarımızın alım gücünü gözetmek amacıyla bu fiyat artışının ocak ayına kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir” ifadesi kullanıldı.

ESNAFIN ZOR DÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, odalara binlerce dilekçe ulaştığı ve vatandaşların simit fiyatlarının günlük yaşamlarını ciddi şekilde etkilediklerini ifade ettikleri belirtildi. Esnafın, artan un, susam, enerji ve işletme giderleriyle zor bir dönemden geçtiği vurgulandı. Bu zorluklara rağmen esnafın, “vatandaş için elini taşın altına koymaya hazır” olduğu kaydedilirken, milletin yanında yer alma iradesinin bir kez daha gösterildiği ifade edildi. 4 büyük şehirdeki oda başkanları, hem vatandaşların sofralarını korumak hem de esnafın emeğini gözetmek amacıyla ortak çözümler üretmeye devam edeceklerini belirtti.