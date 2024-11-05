Simpsonlar’da Başkanlık Kehaneti Ortaya Çıktı

TRUMP’A YAPILAN SUİKAST VE SIMPSONLAR’IN KEHANETİ

Eski Başkan Donald Trump’a yönelik bir suikast iddiasının ardından, Simpsonlar dizisinde bu kez ABD başkanına odaklanan bir bölüm dikkat çekti. Dizinin 24 yıl önceki bölümünde, ABD başkanını canlandıran karakterin giydiği mor takım elbisenin Kamala Harris’e benzerliği öne çıktı. Simpsonlar, zengin kehanetleriyle bilinirken, bu kez herkesin merakla beklediği ABD seçimleri gündemiyle tekrar gündeme geldi. Daha önce Corona virüs, FaceTime, akıllı saatler, Yunanistan’ın borç temerrüdü, kripto para ve Donald Trump’ın başkanlığı gibi olayları ön gördüğü düşünülen dizinin, Kamala Harris’in başkanlığını da işlediği öne sürüldü.

KAMALA HARRIS’E BENZETİLEN GÖRÜNÜM

Çizgi dizinin 2000 yılında yayınlanan ‘Bart To The Future’ bölümü, Lisa isimli karakterin ABD başkanı olarak tasvir edildiği bir senaryo sunuyor. Lisa Simpson, başkanlık yaptığı bu bölümde, “Bildiğiniz gibi, Başkan Trump’tan epey bir bütçe sıkıntısı devraldık.” şeklindeki repliğiyle dikkat çekiyor. Söz konusu bölümde, Lisa’nın görünümü, Kamala Harris’in tarzıyla olan benzerlikleriyle sosyal medyada ilgi çekti. Lisa’nın başkanlık sahnesinde giydiği mor takım elbise ve inci takıları, Harris’in yemin törenindeki kıyafetiyle olan benzerliği nedeniyle viral oldu. Hayranlar, dizinin çizdiği bu gelecek senaryosunun, Kamala Harris’in başkan olacağına dair bir işaret olabileceğini düşünüyor.

SIMPSONLAR’IN BELİRSİZ KEHANETİ

Simpsonlar dizisinin tahminleri, çoğu kişi tarafından ya şans eseri ya da senaryo ekibinin olağanüstü öngörüleri olarak değerlendiriliyor. Ancak, dizinin bu bölümünün de gelecekteki olaylara yönelik bir kehanet olarak yorumlandığına dair çeşitli görüşler var. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Hepimiz Simpsonlar’ın geleceği tahmin etme konusunda esrarengiz bir yeteneği olduğunu biliyoruz,” diye belirtiyor.