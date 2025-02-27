Simpsonlar’ın 28 Şubat Kehaneti Yeniden Gündemde

DÜNYADA KEHANET ARACI OLARAK GÖRÜLEN DİZİ

Dünyanın en çok izlenen animasyon dizilerinden biri olan Simpsons, izleyicileri tarafından sıkça bir “kehanet aracı” olarak değerlendirilmekte. 28 Şubat tarihinde ortaya atılan kehaneti yeniden gündeme geldi.

ENERJİ KRİZİ İLE İLGİLİ KEHANETLER

1998 yılında yayınlanan “Springfield’ın Son Günü” adlı bölümde, kasabanın tümünün elektriksiz kaldığı ve araçların, cep telefonlarının çalışmadığı bir senaryo işleniyor. Ayrıca 2023’teki bir bölümde de 28 Şubat 2025’ten sonra enerji kalmayacağına dair bir kehanet bulunuyor. İzleyiciler, bu iki sahneyi birleştirerek bu tarihte büyük bir enerji krizi yaşanabileceği yorumunda bulunuyor.

Simpsons dizisinin enerji krizi ile ilgili kehaneti, dünya genelinde endişelere yol açarken, Şili’de yaşanan bir gelişme bu endişeleri artırdı. Güney Amerika ülkesi, elektrik kesintisinin ülkenin yüzde 99’unu etkilemesi nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etti.