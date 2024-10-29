Şimşek: Enflasyon Düşüyor, Kötü Günler Geride Kaldı

ENFLASYONDA GERİLEME BEKLENTİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, “En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek. Merkez Bankası rezervleri 1,5 yıl içinde 100 milyar dolar arttı.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin enflasyonla mücadele sürecinde büyüme sorunu yaşamadığını belirten Şimşek, “En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek.” dedi.

KÜRESEL TİCARETTE DİRENÇLİ YAPI

Suudi Arabistan’ın küresel ölçekteki en önemli etkinliği olan ve bu yıl Riyad’da 8’inci kez düzenlenen “Future Investment Initiative Konferansı” sırasında “Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi?” başlıklı panelde konuşan Şimşek, Türk ekonomisinin küresel ticaretteki parçalanmalara karşı dayanıklı olduğunu aktardı. “Dünya genelinde yaklaşık 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var, ihracatımızın yaklaşık yüzde 60’ını bu ülkelere yapıyoruz.” diyen Şimşek, ticaretteki parçalanmanın gerçek bir risk olmasına rağmen, yakın ve dost coğrafyalardaki tedarik trendlerinden faydalanma eğiliminde olduklarını ifade etti.

REFORM GÜNDEMİ VE BÜYÜME AVANTAJI

Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere de dikkat çekti. “En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek.” değerlendirmesiyle birlikte, Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşümün yanı sıra geniş bir reform gündeminin olduğunu ve bu reformları uygulamaya aldıklarını belirtti. Türkiye’nin üretim çeşitliliğine sahip büyük bir ekonomisi bulunduğuna işaret eden Şimşek, uyguladıkları programın başarılı bir şekilde ilerlediğini vurguladı. Kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüzde 26 gibi düşük seviyelerde olduğunu belirten Şimşek, bunun ülkenin büyümesi için önemli bir avantaj sunduğuna değindi. Ayrıca, Türkiye’nin enflasyonla mücadele ederken herhangi bir büyüme sorunu yaşamadığını, son 20 yılda ise ortalama yüzde 5’in üzerinde bir büyüme oranı olduğunu kaydetti.