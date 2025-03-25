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Şimşek: Enflasyon Kalıcı Hasar Yaratmadı

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TOPLANTI DETAYLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu’dan birçok portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı ile bir araya geldi. Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen bu toplantı, Citigroup ve Deutsche Bank’ın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda, Türkiye ekonomisinde son haftalarda yaşanan döviz ve borsa dalgalanmaları ele alındı.

YATIRIMCILARLA YAPILAN GÖRÜŞME

Bakan Şimşek, toplantıda yabancı yatırımcılarla gerçekleştirilen görüşmede, yargı konuları ve önceki haftaki gelişmeler hakkında yorum yapmayacağını belirtti. Aynı zamanda, Şimşek enflasyon konusunda kalıcı hasar oluşmadığını vurguladı. Bu durum, yatırımcıların güvenini artırma çabası olarak değerlendiriliyor.

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