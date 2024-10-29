Şimşek, Riyad’da Yatırımcı Toplantılarına Katılacak

MEHMET ŞİMŞEK RİYAD’DA ‘FUTURE INVESTMENT INITIATIVE’ KONFERANSI’NA KATILIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’da gerçekleşen ve uluslararası planda önemli bir yer tutan ‘Future Investment Initiative’ Konferansı’na katılmak için Riyad’a gitti. Bu yıl sekizincisi düzenlenen etkinlikte Şimşek, panelde konuşmacı olarak yer alacak.

GÖRÜŞMELER VE TEMASLAR

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Şimşek’in Riyad’daki günübirlik programı içinde Birleşik Krallık Ticaret Politikaları ve Ekonomi Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Douglas Garven Alexander, Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal ve Bahreyn Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanı Shaikh Salman bin Khalifa ile görüşmeler yapacak.

ÖNEMLİ PANELDE KONUŞMA YAPACAK

Şimşek, etkinlik çerçevesinde “Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi?” başlıklı panelde ana konuşmacılardan biri olarak yer alacak. Bu panelde ayrıca Suudi Arabistan, Hindistan ve Birleşik Krallık’tan diğer bakanlar ile Uluslararası Finans Kurumu Başkanı Makhtar Diop da panelde bulunacak. Bakan Şimşek, Riyad’daki temasları sırasında yatırımcı toplantılarına katılarak uluslararası yatırım fırsatlarını değerlendirecek.