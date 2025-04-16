Şimşek’ten Kripto Hizmetlerine Zorunluluk: Uyum Şart!

YENİ DÜZENLEMELERİN HEDEFLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) 25 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeleri ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarına getirilen yeni yükümlülükler hakkında açıklama yaptı. Bu düzenlemelerin, finansal sistemin güvenliğini artırmak ve suç gelirleriyle mücadelede etkinliği güçlendirmek amacı taşıdığını belirtti. Ayrıca, uluslararası standartlara uyumu sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

KRİPTO VARLIK HİZMET SAĞLAYICILARI İÇİN YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Şimşek, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının artık bankalar, aracı kurumlar ve sigorta şirketleriyle birlikte aynı MASAK yükümlülüklerine tabi finansal kuruluşlar arasında yer alacağını vurguladı. Yeni düzenlemeleri içeren önemli yükümlülükler şöyle sıralandı: Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uyum programı hazırlaması ve uyum görevlisi ataması zorunlu hale geldi. Ayrıca, bu kuruluşların risk yönetimi mekanizmaları oluşturması ve müşteri işlemlerini izlemesi gerekecek. Kripto platformlarının MASAK Elektronik Tebligat Sistemi’ne kaydolması da bir diğer zorunluluk olarak belirlendi.

Müşteri tanıma tedbirleri uygulanacak ve özellikle 15.000 TL ve üzeri işlemlerde gönderici bilgileri teyit edilecek. Kripto varlık transferlerinde gönderici ve alıcı bilgilerinin detaylı alınması gerekecek. Eksik bilgi durumunda transferlere izin verilmeyecek. Bunun yanı sıra, finansal işlemlerin başlangıçta sadece bankalar aracılığıyla yapılması şartı getirildi.

STABİL KRİPTO VARLIKLARIN TAKİBİ

Şimşek, kara para aklama ve terörizmin finansmanında kullanılmakta olan “stabil kripto varlıklar”ın MASAK tarafından yakından izlendiğini ve bu alanda kısa süre içinde ilave düzenlemeler yapılacağını açıkladı. Gizlilik tabanlı kripto varlıkların alım-satımına aracılık eden platformlar için müşteri kabulü süreçlerinin de sıkılaştırıldığını belirtti.

Ödeme kuruluşlarına yönelik olarak ise basitleştirilmiş müşteri kabul sürecinin kaldırıldığını ve sanal ve fiziksel POS terminallerinin işlemlerinin iş ilişkisine uygunluğunun daha dikkatli denetleneceğini vurguladı. Özellikle yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eylemlerin engellenmesi için ödeme kuruluşlarının yakından izleneceğini söyledi.

AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Bakan Şimşek, yeni düzenlemelere uymayan kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarının ağır yaptırımlarla karşılaşacağını belirtti. Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği aracılığıyla, sektör paydaşlarıyla yeni yükümlülüklerin paylaşıldığını, finansal sistemin şeffaflığını ve güvenilirliğini artırmak için kararlı adımlar atıldığını ifade etti.

Şimşek, Türkiye’nin finansal sistemini uluslararası standartlara uyumlu hale getirme amacında olduğunu vurguladı. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini belirtti ve “Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız” dedi.