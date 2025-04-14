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Şimşek, Verileri İnceledi!

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ŞUBAT AYI ÖDEMELER DENGESİ VERİLERİ

Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şubat ayı ödemeler dengesi verilerini inceledi. Yıllık cari açığın şubat ayında 12,8 milyar dolar, net altın hariç cari fazlanın da 1,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, “Azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın OVP hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

ÜLKEMİZİN OLUMLU AYRIŞMASI

Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını sağlayarak dış finansman ihtiyacını azaltmayı ve kaynakları Türkiye’nin refahını artırmak için kullanmayı sürdüreceklerini aktardı. Bunun yanı sıra, “Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerinin ülkemize etkisinin sınırlı kalması ve olası fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bu zorlu süreçte etkin ticaret diplomasimiz ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile ülkemizin olumlu ayrışacağını değerlendiriyoruz.” diye ekledi.

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