“Şimşek, Washington’da Türkiye Ekonomisi Mesajları”

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK’TEN EKONOMİK AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi temaslar kapsamında gittiği Washington’da, Türkiye ekonomisinin güncel durumu ve geleceği hakkında önemli bilgiler paylaştı. Atlantic Council tarafından organize edilen etkinlikte konuşan Şimşek, hükümetin ekonomik programının planlandığı gibi devam ettiğini belirterek, “Program yolunda gidiyor” dedi. Türkiye’nin ekonomik istikrarını sağlamak için belirlenen politikaların sürdürülebilir ve dikkatli bir şekilde uygulandığını ifade etti. Bakan, enflasyonun hedef aralığında kalmasının mümkün olduğunu vurgulayarak, harcama disiplininin süreceğini ve küresel ekonomik belirsizliklere karşı Türkiye’nin sağlam adımlar atacağını dile getirdi.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK TİCARET ROLÜ

Bakan Şimşek, Türkiye’nin küresel ticaretteki rolüne dair değerlendirmelerde bulunarak, Avrupa Birliği ve çevre ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarının ihracatın yaklaşık üçte ikisini koruma altına aldığını hatırlattı. Asya ülkelerinin ABD’nin tarifelerine yanıt verme biçimlerinin belirsizlik yarattığını da belirten Şimşek, ticaret politikalarındaki gelişmelerin Türkiye gibi gelişen ülkeleri dolaylı olarak etkileyebileceğine dikkat çekti. Ancak, Türkiye’nin güçlü üretim kapasitesi ve Batı ile olan entegrasyonu sayesinde avantaj elde edebileceğini ifade ederek, Asya’dan sağlanamayan bazı siparişlerin Türkiye’ye yönelişinin mümkün olduğunu söyledi. “Türkiye, güçlü üretim kültürü ve kapasitesiyle bu alanda öne çıkan ülkelerden biri” diyen Şimşek, Türkiye’nin Batı’dan yabancı yatırım çekme konusunda stratejik bir avantajı bulunduğunu vurguladı.

DÜNYA BANKASI İLE İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Şimşek, Türkiye’nin Dünya Bankası ile işbirliğinin genişlemekte olduğunu belirtirken, bankanın Türkiye’ye sağladığı finansal desteğin üç yıl içinde 17 milyar dolardan 35 milyar dolara çıkarıldığını hatırlattı. Bakan, Türkiye’nin ekonomik reformlarının yeşil dönüşüm, verimlilik artışı ve dijital alt yapının güçlendirilmesi gibi alanlara odaklandığını belirtti. Türkiye’nin bu konulardaki ilerlemelerinin uzun vadeli ekonomik kalkınma için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Son olarak, Şimşek, Türkiye’nin ekonomik geleceği hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunarak, “Endişeler anlaşılabilir ancak Türkiye hala cazip bir yatırım ülkesi olarak öne çıkıyor” dedi.