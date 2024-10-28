“Sinan Ateş Ailesine Saldırı İddiası”

SON DURUŞMA VE SALDIRI GELİŞMELERİ

Sinan Ateş Davası’nın son duruşması 2 Ekim’de gerçekleşti ve bu tarihten itibaren Selma Ateş Kazanç’a yapılan saldırı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz, halktv.com.tr’de yayımladığı yazısında bu saldırıya dair önemli bir iddiayı paylaştı. Saymaz’ın ifadesine göre, Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi’nde Sinan Ateş cinayetinin karar duruşmasının görüldüğü gün, mahkeme heyeti ara vermesiyle tüm taraflar bahçeye çıktı. Bu sırada Selma Ateş Kazanç, eşi, annesi ve kız kardeşiyle beraber Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır’la sohbet ediyordu. Ancak Kazanç, burada saldırıya uğradı.

ELİNE GÜÇLENEN SALDIRGANLAR

Mercan Kılıç isimli saldırgan, Kazanç’ın arkasından gizlice yaklaşarak boynundan tutup çekti. Bu esnada, Kazanç’ı kurtarmak isteyen Ateş’in diğer ablası Sevda Ateş Yörükoğlu, saldırgan tarafından yere düşürülerek sürüklendi. Olayın ardından polis, Kılıç’ı gözaltına aldı ve “kadına karşı basit yaralama” suçlamasıyla tutuklayarak cezaevine gönderdi. Aynı zamanda, saldırıyı azmettirdiği iddia edilen Servet Bozkurt ve Ümit Özdağ da yakalandı. Saymaz’ın yazısında belirtilene göre, Bozkurt ve Özdağ Kılıç’a 3 bin TL verme konusunda suçlandılar. Ayrıca, Kılıç’ı taksiyle cezaevine getirdikleri ve olayı telefonla kaydettikleri öne sürüldü.

İFADELER VE SERBEST BIRAKILMA KARARI

Bozkurt, ifadesinde Kılıç’ı mahalleden tanıdığını ve aynı gün Sincan F Tipi Cezaevi’ne beraber gitmiş olduklarını belirtti. Kılıç’a borç verdiğini söyleyen Bozkurt, şunları aktardı: “Mertcan, mahallemin çocuğudur, oradan tanırım. Mertcan, cezaevine gideceğini söyledi. Ben de arkadaşımı ziyaret etmek için gidecektim. Bu sebeple cezaevine gittik. Fakat söz konusu olaylar neticesinde arkadaşımı ziyaret edemedim. Mertcan, mahalleden tanıdığım için borç istemişti. Bundan dolayı kendisine para verdim. Kesinlikle azmettirmedim.” Bozkurt ve Özdağ, yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.