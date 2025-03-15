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Şinasi Yurtsever Bugün Anılacak Ve Defnedilecek

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ÖLÜMÜ TÜM TÜRKİYE’Yİ YASA BOĞDU

51 yaşında hayata veda eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’in cenaze töreninin programı belirlendi. Yurtsever’in cenaze takvimi eşi Feriha Yurtsever tarafından sosyal medya hesabında duyuruldu.

BUGÜN ANMA TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Şinasi Yurtsever için anma töreni, bugün saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Törenin ardından, öğle vakti Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze namazı kılınacak.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLECEK

Cenaze namazının ardından, Yurtsever’in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

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