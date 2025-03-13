Şinasi Yurtsever Mide Kanserinden Vefat Etti

ŞİNASE YURTSEVER’DEN ÜZÜCÜ HABER

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’den gelen acı haber sevenlerini derinden yaraladı. 51 yaşındaki Yurtsever, bir süredir mide kanseriyle mücadele ediyor ve akşam saatlerinde hayatını kaybettiği bilgisi ulaştı.

HASTALIKLA MÜCADELESİ SÜRDÜ

Acı haberi, yakın arkadaşı Zafer Algöz sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Yurtsever’in, 51 yaşında mide kanserine yenik düştüğü belirtildi. Uzun bir süre sağlık sorunlarıyla uğraşan ünlü oyuncunun vefatı, sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLAMIŞTI

Pelin Yurtsever ile hayatını birleştiren ünlü isim, evliliklerinde 18. yıl dönümünü anmak için duygusal bir mesaj paylaşmıştı. “Sevgilim, arkadaşım, dostum biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım.”

ŞİNASE YURTSEVER KİMDİR?

Şinasi Yurtsever, 16 Temmuz 1973 tarihinde Erzincan’da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nden mezun olan Yurtsever, “Başka İstanbul Yok”, “Hemşerim” ve “Küçük İbo” gibi yapımlarla kariyerine adım attı. “Yılan Hikâyesi”, “Kınalı Kar”, “Alacakaranlık”, “Avrupa Yakası”, “Yabancı Damat”, “Bir Bulut Olsam”, “Sen de Gitme”, “İşler Güçler” ve “Kardeş Payı” gibi pek çok popüler dizide hem de “Düğün Dernek” filmindeki Yılmaz karakteriyle tanındı.