Sınav İçin Aksesuarlarını Çıkaramadı

SINAVIN BAŞLANGICI VE TRAFİK SORUNU

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu, saat 10.15’te başladı. Öğrencilerin girişine saat 10.00 itibarıyla izin verilmedi. Kent genelinde binlerce öğrenci, sınav için Akdeniz Üniversitesi’nde sabah saatlerinden itibaren kalabalık oluşturdu. Üniversite ve çevresindeki trafik yoğunluğu nedeni ile bazı öğrenciler sınava yetişmekte güçlük çekti. Sınav kapısına gelen ancak trafiğin etkisiyle gideceği fakülteye ulaşamayan Kıraç Ercan’a motosikletli trafik polisi yardım etti. Polis, Ercan’ı motosikletine alarak yanına kaskını da verip gitmesi gereken fakülteye kadar götürdü. Fakülte önünde motosikletten inen Ercan, “Sen olmasan yetişemezdim” diyerek polis memuruna teşekkür etti.

AİLELERİN BEKLENTİLERİ VE GİREN ADAYLAR

Sınavın yapılacağı fakülte önünde büyük bir heyecan gözlemlendi. Çocuklarını getiren aileler, fakülte önünde oturarak beklerken, adaylar kontrollerden geçip sınav salonlarına alındı. Bu süreçte, görevliler sınav saatinin yaklaşması ile kalan süreyi bağırarak duyurmaya çalıştı. Sınav salonuna gelen bazı adaylar, kapının kapanma saatine iki dakika kala büyük bir panik yaşadı. Bazı adaylar eşyalarını emanete bırakmak isterken, kapıda bekleyen aileler, zaman kaybetmemek amacıyla eşyaları alarak kendileri bıraktı.

AKSESUAR SORUNU VE YARDIM ARAYIŞI

Fakülte önünde, sınavın başlamasına on dakika kala kapıya gelen bir aday, kulağındaki piercing ve küpe gibi aksesuarlar yüzünden içeri alınmadı. Aday, dışarıda aksesuarlarını çıkarmaya çalıştı. Aileler adaya yardımcı olmaya çalışırken, ‘Son 1 dakika’ uyarısı ile birlikte aday, içeri girmek istedi. Ancak görevliler, adayı ve ona yardımcı olmaya çalışan kişiyi içeri almadı. Kapı önünde aksesuarlarını çıkartmaya çalışan aday, büyük bir hüsran yaşayıp ağlayarak kapıdan uzaklaştı. O sırada, “Bir yıl emek veren çocuklar var, bu kadar yapmayın yazık” diyerek kapının kapanmasına tepki gösteren kişiler oldu. Bazı adaylar, kapıdan geri dönmek zorunda kaldı.

DÜŞÜNCELER VE İYİ DİLEKLER

Aksesuarlara yardımcı olmaya çalışan Merve Mavi, “Çok heyecanlıyız, umarım emeklerimiz boşa çıkmaz. Sınav belgesinde kurallar yer alıyordu, ancak stres nedeniyle unuttuk. Belki içeride de yardımcı olabilirdiler. Hepimiz çok üzüldük, yazık oldu” dedi. Sınavdan çıkan çocuklarını bekleyen Adalet Kurt, “Abisi ve ablası buradan mezun oldu, onun başka bir şehre gitmesini istemiyoruz. Burada sınava girebilmesi bizim için büyük mutluluk. Tüm çocuklara başarılar diliyorum.” diyerek hislerini paylaştı. Kapıda bekleyen Orhan Kurt da sınava giren her adaya başarılar diledi.