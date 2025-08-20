Gündem

Sındırgı’da 4.3’lük Deprem Meydana Geldi

DEPREM OLAYI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 01.10’da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlarda korkuya yol açtı. Sarsıntının derinliği 4.54 kilometre olarak belirlendi.

ARTÇI SARSINTILAR

Bu sarsıntının hemen ardından, saat 01.14’te 3.5 büyüklüğünde başka bir deprem daha kaydedildi. Sındırgı, gece 03.41’de de 3.7 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

AFAD ÇALIŞMALARI

AFAD ekiplerinin bölgedeki saha tarama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediği bilgisi veriliyor.

