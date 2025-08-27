Sındırgı’da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREMİN DETAYLARI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 27 Ağustos sabahı saat 05.46’da 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı ile karşılaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin 10.12 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. Bölgedeki geçtiğimiz günlerde yaşanan 4.8 büyüklüğündeki ana deprem sonrası 200’den fazla artçı sarsıntı kaydedilmişti.

PANİK YARATTI

Son sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi ve bu durum vatandaşlarda kısa süreli bir panik yarattı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 15.2 kilometre olarak aktardı. Bu tür depremler, halkın dikkatli olmasını ve hazırlıklı olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.