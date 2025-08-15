Sındırgı’da Depremler Devam Ediyor!

DEPREM HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki sismik faaliyetler sürüyor. İlçede 10 Ağustos pazar akşamı saat 19.53’te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından pek çok artçı sarsıntı kaydedildi. Bölge hala sallanırken, bugün de art arda iki deprem gerçekleşti. Sındırgı’da saat 12.06’da 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Ardından yine Sındırgı’da 4,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 13.13’te meydana gelen bu depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi. Her iki depremden sonra herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ifade ediliyor.

BÜYÜK DEPREMİN ETKİLERİ

Öte yandan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Geniş bir bölgede hissedilen bu deprem sonucunda Sındırgı ilçesindeki bir bina ve kırsal alanda 12’si metruk toplam 15 yapı yıkıldı. Depremde bir kişi yaşamını yitirirken, 29 kişi de yaralandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yaptığı açıklamada, Sındırgı’da 675 konut, 70 iş yeri ve 86 ahır ile depo dahil toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirtti. Ayrıca, depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.