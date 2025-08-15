Sındırgı’da Depremler Devam Ediyor!

SON GÜNLERDE SİSMİK HAREKETLER DEVAM EDİYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki sismik hareketlilik devam ediyor. 10 Ağustos Pazar akşamı saat 19.53’te gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında birçok artçı sarsıntı yaşandı. Bölgedeki sallantılar sürerken, bugün iki deprem daha meydana geldi. Sındırgı’da saat 12.06’da 4 büyüklüğünde, 10 kilometre derinlikte bir deprem oldu. Bu depremin ardından yine Sındırgı ilçesinde saat 13.13’te 4,3 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Her iki depremin ardından herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

BÜYÜK DEPREMİN ETKİLERİ DEVAM EDİYOR

Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta 6,1 büyüklüğündeki büyük depremin ardından geniş bir alanda hissedilen sarsıntılar sonrasında bazı yapılar hasar gördü. Deprem, Sındırgı ilçesindeki bir bina ile kırsal alandaki 12’si metruk olmak üzere toplam 15 yapının yıkılmasına yol açtı. Bu olayda bir kişi yaşamını yitirirken, 29 kişi de yaralandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yaptığı açıklamada Sındırgı’da 675 konut, 70 iş yeri, 86 ahır ve depo olmak üzere toplamda 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu ifade etti. Ayrıca, depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini belirtti.