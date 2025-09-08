Sındırgı’da Korkutucu Depremler Oluyor

DEPREMİN RİSKİ VE HİSSEDİLEN ETKİLERİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem saat 12:35’te gerçekleşti. Deprem, yerin 7,72 kilometre derinliğinde meydana geldi ve İstanbul, İzmir gibi birçok şehirde hissedildi. Bu durum çevrede paniğe yol açtı ve jandarma, köylerde hasar tespit çalışmaları başlattı.

DEPREM SONRASINDAKİ GELİŞMELER

AFAD, saat 12:41’de 4,1 büyüklüğünde bir depremin daha yaşandığını bildirdi. Ardından saat 20:08’de 4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Yapılan açıklamalara göre, saat 23:03’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu ve yerin derinliği 6,93 kilometre olarak ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMALAR VE HASAR DURUMU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.” şeklinde bir açıklama yaptı. NTV canlı yayınına bağlanan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Kınık ve Kertil mahallelerinde iki metruk binanın yıkıldığını belirtti. Herhangi bir can kaybı olmadığı da ifade edildi.

ARTÇI DEPREMLERİN SEBEBİ

Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV’de yaptığı açıklamalarda, Sındırgı depreminin artçı depremlerinin güney tarafında yoğunlaştığını söyledi. Araştırmalar yapılmadan kesin bir şey söylemenin yanlış olacağını dile getiren Tüysüz, “5,1’e kadar artçıların olması normal. Etkinliği azaldı ve küçüldü. Büyük deprem beklentimiz yok. Ama benzeri büyüklükteki depremlerin yaşanması olasılığı devam ediyor.” dedi.

TARİHE GÖRE DEPREMLER

Öte yandan, 10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ve geniş bir alanda hissedildiği hatırlatıldı. Bu depremde Sındırgı’daki bir bina ile kırsal alanda 12’si metruk olmak üzere 15 yapı yıkılmış, 1 kişi yaşamını yitirmiş ve 29 kişi de yaralanmıştı.