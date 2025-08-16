Gündem

Sındırgı Deprem Hasar Tespiti Tamamlandı

sindirgi-deprem-hasar-tespiti-tamamlandi

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı’da meydana gelen depremin ardından hasar tespit çalışmalarının sona erdiğini açıkladı. Gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 729 binada, bin 36 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu saptandı.

TOKİ EVLERİ HAK SAHİPLERİNE SUNULACAK

Bakan Kurum, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı’da Mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ’mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız.” dedi. Bu süreç, hasar gören bölgenin yeniden inşası için önemli bir adım oluşturuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

15 Milyon Kişiye Kanser Tarama SMS’i

Sağlık Bakanlığı, yeni bir uygulama başlatarak ücretsiz kanser taramaları için vatandaşlara kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapacak.
Gündem

Türkiye’de Nüfus Yaşlanıyor, Çocuk Azalıyor

Son açıklanan nüfus istatistikleri, Türkiye'deki 0-4 yaş grubundaki çocuk sayısının 2025'te 4 milyon 945 bin 831'e düşerek tarihsel bir dip yaptığına işaret ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.