Sındırgı Deprem Hasar Tespiti Tamamlandı

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı’da meydana gelen depremin ardından hasar tespit çalışmalarının sona erdiğini açıkladı. Gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 729 binada, bin 36 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu saptandı.

TOKİ EVLERİ HAK SAHİPLERİNE SUNULACAK

Bakan Kurum, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı’da Mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ’mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız.” dedi. Bu süreç, hasar gören bölgenin yeniden inşası için önemli bir adım oluşturuyor.