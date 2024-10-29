Sinemanın Dev İsimlerinden ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ Övgüleri

ÖZSOY’UN HİKAYESİ VE ATATÜRK’E SAYGI

“Özsoy” operasının perde arkasındaki hikâyeyi anlatan “Bir Cumhuriyet Şarkısı”, 25 Ekim’de izleyicilerle buluştu. BKM tarafından yapımı üstlenilen bu film, sinema dünyasındaki usta isimlerin beğenisini kazandı.

ŞORAY’DAN DUYGUSAL YORUM

Ünlü sanatçı Türkan Şoray, film hakkında “Çok etkilendiğimi söylemeliyim. Filmin, Atatürk’ün o yıllardaki sanata olan saygısı ve sevgisini anlamış olması da takdir edilecektir. Atatürk’ün olduğu sahnelerde çok duygulandım. Bu filmi sanata değer veren, vermeyen herkes izlemeli” açıklamasında bulundu.

ÖNEMİ VE TARİHİ DEĞERİ

Bu film, sinema tarihinde apayrı bir yere sahip olacağı değerlendiriliyor ve izleyicileri derinden etkileyeceği öngörülüyor.