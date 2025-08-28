Sınır Kapılarında Yoğun Kuyruklar Var

GURBETÇİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Yaz tatili için memleketlerine gelen gurbetçiler, dönüş yolculuklarında özellikle Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Trakya’daki diğer sınır kapılarında yoğunluk oluşturuyor. Sınır kapılarında kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu gözlemleniyor. Gurbetçiler, duygularını anlatarak memleketlerinden ayrılmanın verdiği hisleri paylaşıyor.

UĞURLAMA HEYECANI VE ÜZÜNTÜ

Berlin’den Türkiye’ye tatil yapmak için gelen Murat Acar, dönüş yolculuğuna başladıklarını belirtirken, “Berlin’den geliyoruz. Damatla birlikte geldik, tatilimizi yaptık. Şimdi de geri dönüyoruz. Tabii ki ayrıldığımız için üzgünüz ama inşallah seneye tekrar gelir, uğrarız. Allah nasip ederse yine geleceğiz” şeklinde konuştu.

MEMLEKET HASRETİ

Almanya’nın Köln kentinde yaşayan Songül Demiroğlu, memleketten ayrılmanın burukluğunu dile getirerek, “Memlekette gezdik, akrabalarımızı, annemi ve herkesi ziyaret ettik. Çocuklarımla birlikte denize de gittik, güzel vakit geçirdik. Almanya’da burayı çok özlüyoruz, bu yüzden şu an buruk bir şekilde geri dönüyoruz. Çünkü memleketin tarifi olmuyor, başka bir şey. Bütün zorluklara rağmen severek geliyoruz ama ayrılırken de zor oluyor. En çok özlem var, bayrağımızı görünce heyecanlanıyoruz. Orada büyüdüm ama buranın özlemi hiç bitmiyor. Vatanımızı çok seviyoruz. Biz gurbetçilere karşı biraz daha anlayış gösterilmesini istiyoruz. Bu kadar yolu kat edip gelmek kolay değil. Ama Türkiye gibisi yok, Türkiye tek vatan. O yüzden Türkiye’yi çok ama çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

UZUN BEKLEYİŞİN ZORLUKLARI

Viyana’dan gelen Ayşe Mertaslan ise dönüş yolculuğunda uzun bir bekleyiş olduğunu belirterek, “Sabah 09.00’dan beri buradayız, daha ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyoruz. Evimize ne zaman gideceğimiz de belli değil. Biz Viyana’da yaşıyoruz ama aslında fark etmiyor, insanın içinde hep bir burukluk oluyor. Her şey var ama çalışırsanız var tabii, kimse kimseye bedava bir şey vermiyor. Sabah 06.00’da kalkıp işimize gidiyoruz ama yine de içimizde bir burukluk var” dedi.