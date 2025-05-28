Sinir Krizi Geçirip Eşyaları Sokağa Attı

İLGİNÇ OLAY NEVŞEHİR’DE YAŞANDI

Nevşehir’de merak uyandıran bir olay meydana geldi. Kent merkezine bağlı Cevher Dudayev Mahallesi’nde bir bina içerisinde, 6. katta yaşayan bir kişi, bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi.

EŞYALAR SOKAĞA DÜŞTÜ

Adı belirlenemeyen şahıs, sinir krizi sonrası dairesinin balkonuna çıkarak evdeki eşyaları sokağa fırlattı. Komşuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, sinir krizi geçiren kişiyi güçlükle sakinleştirerek gözaltına aldı. Sokağa atılan eşyaların ise sabah saatlerinde belediye ekipleri tarafından toplandığı bildirildi. O anlar, çevre sakinleri tarafından kaydedildi.