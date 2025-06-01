Sınırda 10 Kilometre Tır Kuyruğu

KUYRUĞUN UZUNLUĞU 10 KİLOMETREYE ULAŞTI

Türkiye ve İran arasında yaşanan sistemsel sorunlar sebebiyle, son günlerde en büyük zorlukları çeken Esendere Sınır Kapısı’nda bekleyen TIR’ların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 10 kilometreye ulaştı.

TIR SÜRÜCÜLERİ İRAN’DAN GELENLERLE BİR ARADA BEKLİYOR

Esendere Sınır Kapısı’ndan İran’a geçiş yapıp yüklerini teslim etmek için bekleyen TIR sürücüleri, aynı zamanda İran’dan Türkiye’ye gelmek isteyen diğer tır şoförleriyle de kuyruk oluşturuyor.

Kuyrukta bekleyen şoförler, “Günlerdir burada sıradayız, bekliyoruz. Hem Türkiye hem İran tarafından yaşanan sıkıntılardan dolayı mağdur olduk. Bizim yemeğimiz tükeniyor, lavabo yok, çok zor durumdayız. Hakkari Valisi ve Urmiye Valisine sesleniyoruz. Lütfen sesimize kulak verin, bize yardımcı olun” diyerek yaşadıkları zorlukları dile getiriyor.