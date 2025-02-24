Sinop’ta 23 Kaçak Avcıya Ceza Kesildi

DENETİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, il genelinde denetim yaparak kaçak avcılığı önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu denetimler, doğal hayatın korunması amacıyla büyük önem taşıyor.

KAÇAK AVCILARA YAPTIRIM

Gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 5’i gece avı yapan toplamda 23 şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na aykırılıktan idari ceza uygulandı. Ayrıca, 11 adet takozsuz av tüfeğine de kamuya ait mülkiyeti için el konuldu. DKMP yetkilileri, sürdürülebilir avcılık ile doğal yaşamın korunması için denetimlerin katlanarak devam edeceğini duyuruyor.