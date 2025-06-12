siri-nin-ertelenme-nedeni-belli-oldu

SİRİ’NİN YENİLENMESİ VE GECİKMENİN NEDENİ

Apple, 2024 yılında yapay zeka desteğiyle tamamen yenilenecek olan Siri asistanının erteleme nedenini açıkladı. Şirketin yazılım departmanının başkanı Craig Federighi ve pazarlama müdürü Greg Joswiak, Wall Street Journal’a verdikleri röportajda bu konudaki düşüncelerini paylaştı.

Craig Federighi, yeni yapay zeka destekli Siri’nin ertelendiğini resmen doğruladı. Federighi, gecikmenin sebebinin ürünün “bir Apple ürünü olacak kadar güvenilir bir seviyeye ulaşmamış olması” olduğunu belirtti. Joswiak ise, Apple’ın kalite standartlarına ulaşmayan bir ürünü piyasaya sürerek kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmak istemediklerini ekledi. Bu nedenle Siri üzerinde daha fazla geliştirme yapmaları gerektiğini ifade etti.

KULLANICI BEKLENTİLERİ VE GELECEK

Apple’ın bu kadar kaynaktan faydalanmasına rağmen Siri’yi istenen seviyeye getirememesinin nedenine Federighi, otomasyon konusunda henüz hiçbir şirketin mükemmel hale gelemediğini ve en iyi ürünü ortaya çıkarmak için çalıştıklarını söyledi. Apple’ın hedefi, kullanıcıyı tanıyan, ekran farkındalığı olan ve insan gibi sohbet edebilen bir yapay zeka asistanı geliştirmek. Yenilenen yapay zeka destekli Siri’nin ne zaman kullanıma sunulacağı ise hâlâ belirsizliğini koruyor ve Apple’ın bu hedefe ulaşıp ulaşamayacağı kullanıcılara zamanla gösterilecek.