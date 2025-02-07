Şirket Çatılara Güneş Paneli Kuruyor

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE GÜNEŞ ENERJİSİ DEVRİMİ

Kocaeli, Sakarya ve Aksaray illerinde otomotiv sektörü içerisinde kataforez (su bazlı boya) kaplama ve boya alanında hizmet veren bir firma, 4 fabrikanın çatısında kurulan güneş panelleri ile elektrik ihtiyacını karşılıyor. Karabük’ten İstanbul’a genç yaşlarda göç eden firma sahibi Şeref Karakaya, metal kaplama ve boya alanında bir işletmede çalışarak iş hayatına başlamış. Karakaya, işvereninin kendisine sunduğu işletme kurma fikrini değerlendirerek sermaye oluşturmak adına köydeki babasından 2 öküzünü satmasını istemiş. Babasının “Beni batırırsın” demesine karşın öküzleri satarak sermaye oluşturan 62 yaşındaki Karakaya, işvereninin desteğiyle “Karakaya 86” isimli şirketini 70 metrekarelik bir dükkanda kurmuş.

AİLE ŞİRKETİ OLARAK BÜYÜME

Bir süre sonra kardeşlerini de yanına alarak aile şirketi olarak Kocaeli, Sakarya ve Aksaray’da bulunan 6 fabrikada faaliyetlerini sürdüren Karakaya, şu anda 700 kişiye istihdam sağlıyor. 4 fabrikasının çatısına kurulan güneş panelleri sayesinde enerji ihtiyacının yüzde 45’ini güneşten sağlayan firma, bu yöntemle hem elektrik tasarrufu sağlıyor hem de çevreye katkı sunuyor.

GELECEK HEDEFLERİ

Şeref Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Üreticilerin araç imalatında kullandıkları bazı parçaların kataforez kaplama ve boyalarını yapıyoruz” diyerek, Türkiye ve dünya genelindeki otomobil üreticileriyle çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, Başiskele’de açılacak yeni fabrikanın iş gücüne katılmasıyla birlikte istihdam sayısının 800’e yükselebileceğini belirtiyor. Karakaya, yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü, ilk olarak rüzgar türbinlerinin uygunluğunu değerlendirdiklerini, ancak bu yöntemden bekledikleri verimi alamadıklarını, bu yüzden güneş panellerine yöneldiklerini söyledi.

Karakaya, “Şimdi fabrikalarımızın çatılarında güneş panelleri var. Ürettiğimiz elektriğin yüzde 45’ini güneşten elde ediyoruz. Bu alanda geç kaldığımızı düşünüyorum” dedi. Öz sermayeleri ile bu yatırımları yaptıklarını vurguladı. Kirlenen güneş panellerini temizlemek için AR-GE merkezinde yapay zeka destekli robot üzerinde çalıştıklarını ve bu robotun belirli bir aşamaya geldiğini açıkladı.

GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARI

Güneş enerjisine yatırımlarını artıracaklarını belirten Karakaya, “Tükettiğimiz elektriğin tamamını karşılamak için bu alana yatırım yapmayı düşünüyoruz” dedi. Bu yatırımların 2025 sonu ya da 2026’da hayata geçebileceğini, çünkü elektrik tüketimlerinin tamamını güneşten sağlamak istediklerini sözlerine ekledi. “Güneş paneli yatırımımız ortalama 3,5 yılda kendisini karşılayacak” ifadelerine yer verdi.