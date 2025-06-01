Şırnak’ta Araç Şarampole Düştü

KAZA DETAYLARI

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi yolunda, Ferhat Mete yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu viraja giremeyerek bir uçurumdan aşağı düştü. Olayın bildirilmesinin ardından, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SANIK VE YARALILAR

Kaza sonucunda otomobildeki sürücü Ferhat Mete hayatını kaybederken, yolculardan N.A., D.A. ve H.B. yaralı durumda hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, Silopi Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

POLİS İNCELEMELERİ

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Olayın nedenleri ve diğer olasılıkların araştırıldığı açıklanırken, yetkililer kazanın nedenleri üzerinde yoğunlaşıyor.