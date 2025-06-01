Şırnak’ta Araç Uçuruma Düştü: 1 Ölü

KAZA DETAYLARI

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi’nde meydana gelen kazada Ferhat Mete yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle virajı alamayarak bir uçurumdan düştü. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi.

KAYBETTİĞİ YAŞAM VE YARALILAR

Kaza sonucunda araçta bulunan Ferhat Mete hayatını kaybederken, N.A., D.A. ve H.B. isimli üç kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Silopi Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olayın ardından polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.