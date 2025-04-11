Şırnak’ta Yeni Sokak Hayvanları Merkezi

YENİ MERKEZ KURULUYOR

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Kösreli köyü yakınlarında inşa edilen sokak hayvanları toplama ve yaşam merkezi, 100 dönümlük bir alanda kurularak şehrin tüm sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonunu üstlenecek. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Birol Ekici ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, merkezi ziyaret ederek yürütülen projeyi yerinde inceledi. Aktaş ve beraberindekileri, Kaymakam Cihat Koç ile Vali Yardımcısı Talha Altuntaş karşıladı.

MERKEZİN ÖNEMLİ BÖLÜMLERİ

Şu an 50 dönümlük kısmı tamamlanan merkezin içinde, idari bina, kısırlaştırma merkezi, veterinerlik hizmetleri bölümü ve 4 adet köpek maması üretim makinesi gibi önemli alanlar bulunuyor. Güvenlik amacıyla alanın çevresi demir çitlerle korunuyor. Merkezde şu anda 67 sokak köpeği barındırılıyor ve il genelindeki tüm sahipsiz hayvanlar burada toplanarak tedavi edilecek.

HAYVANLARIN TEDAVİ SÜRECİ

Merkeze getirilen hayvanlar, öncelikle sağlık taramasından geçirilecek. Sağlık kontrollerinin ardından kısırlaştırma işlemleri yapılacak ve hayvanların doğal yaşam alanlarında uygun koşullarda yaşamaya devam etmeleri sağlanacak.