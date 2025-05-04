Sırrı Süreyya Önder, bugün uğurlanıyor

Yoğun bakım sürecinde tedaviye yanıt vermeyen ve nörolojik durumunun bozulduğu bildirilen DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybetti. Önder, bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

CENAZE PROGRAMININ DETAYLARI

Sırrı Süreyya Önder’in cenaze programı şöyle belirlenmiştir: Bugün saat 11.00’de AKM’de Anma Töreni yapılacak. Ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazından sonra cenaze namazı kılınacak ve Önder’in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk ve orta okulu burada tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi, fakat 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimini sona erdiremedi. Darbe karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 7 yıl cezaevinde kaldı. Sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuk yapan Önder, senaryosunu yazdığı ve Muharrem Gülmez’le yönettiği “Beynelmilel” filmiyle 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’nü kazandı.

Sırrı Süreyya Önder, 24. dönemde İstanbul, 25 ve 26. dönemde ise Ankara Milletvekili olarak seçildi. 2013-2015 yılları arasında “çözüm süreci” çerçevesinde İmralı görüşmelerine katılan HDP heyetinde yer aldı. Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı fakat 2019’da tahliye edildi. 2023 genel seçimlerinde DEM Parti’den 28. dönem İstanbul milletvekili olarak seçilen Önder, 24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. dönemlerde ise Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görevde bulundu. İmralı görüşmelerine DEM Parti adına katılan Önder, TBMM Başkanvekili vazifesini yürütüyordu. Önder, aynı zamanda bir çocuk babasıdır.