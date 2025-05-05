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Sırrı Süreyya Önder Caddesi Açılacak

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DİYARBAKIR’DA CADDEYE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Diyarbakır’da DEM Parti’ye ait Çınar Belediyesi, Sırrı Süreyya Önder’in adını bir caddeye vermek için karar aldı. Çınar Belediyesi’nin Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nda, 3 Mayıs’ta İstanbul’daki hastanede çoklu organ yetmezliğinden vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in adının Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Derman Caddesi’ne verilmesine dair bir önerge sunuldu.

Yapılan önerge, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Resmi sürecin tamamlanmasının ardından, caddeye yeni bir tabela asılacak ve isim değişikliği gerçekleştirilecek. Caddenin adı, Sırrı Süreyya Önder’in anısını yaşatacak şekilde değiştiriliyor.

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