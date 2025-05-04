Sırrı Süreyya Önder’e Veda Edildi

Yoğun bakım döneminde tedaviye olumlu cevap vermeyen ve nörolojik durumunun kötüleştiği bildirilen DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ’NDE DÜZENLENDİ

Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne getirildi. AKM’de gerçekleştirilen anma töreninin ardından, Önder’in Türk bayrağına sarılı tabutu araca yerleştirildi. Anne Zeliha Önder, camide musalla taşına konulan oğlunun tabutuna sarılarak ağıtlar yaktı. Acılı anneye, yanındaki akrabaları destek olmaya çalıştı. İkindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Sırrı Süreyya Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

AKM’DE DÜZENLENEN TÖREN SONLANDI

Önder için AKM’de yapılan anma töreni sona erdi. Bugün saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen bu etkinlik tamamlandı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN FAVORİ TÜRKÜSÜ ÇALINDI

Törende, Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, babasının en sevdiği türkü olan Neşet Ertaş’tan “allı turnam” parçasını çaldı.

PERVİN BULDAN’DAN DUYGUSAL VEDA

İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, “Sana veda etmek çok zor. Birlikte baş koyduğumuz bu yolda bizleri yalnız bıraktın. Kürt halkının kadim dostu Sırrı, sana veda etmek çok zor. Gözün arkada kalmasın toplumsal barış sağlandı” sözleriyle duygu dolu bir konuşma yaptı.