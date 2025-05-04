“Sırrı Süreyya Önder’e Veda Edildi.”

Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 18 gündür yoğun bakımda olan Önder’in vefatı, sanat camiasını derinden etkiledi ve ünlü isimlerden başsağlığı mesajları geldi.

İNSANLIK İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞERDİ

İbrahim Tatlıses, Önder’in kaybı üzerine duygu dolu bir mesaj paylaştı. “Tertemiz bir adamı kaybettik. Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.” dedi. Hülya Koçyiğit ise, “Sırrı Süreyya Önder’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim ne yazık ki… O, Türkiye’de barış, birlik, beraberlik için, terörsüz bir Türkiye için barış dilini her zaman savunan bir sanatçı, bir siyaset insanıydı.” ifadelerini kullandı ve “Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum.” dileğinde bulundu.

ÇOK DERİN BİR KAYIP

Yavuz Bingöl, duygularını şu şekilde ifade etti: “Üç kuruşluk dünya. Bunu bilerek yaşardı Sırrı. Bırakın insanın insana kıymasını, kimsenin kalbini kırmaz, üzmezdi. Tüm güzellikleri, iyilikleri kendine toplamıştı. Sırrı’ya kalsa bütün gözyaşlarını kirpiklerden toplamak, tüm acıları aşka çevirmek isterdi… Mekânı cennet olsun. Allah rahmet eylesin… Can dostum.” Ata Demirer de, “Seni çok özleyeceğiz.” diyerek duyduğu acıyı paylaştı.

Mahsun Kırmızıgül ise, “Seni hep o gülümseyen yüzünle hatırlayacağım… Barış için hayatını ortaya koyan biri olarak… Bize çok şey kattın. Sana minnettarız.” şeklinde konuştu. Önder’in, insanlığın önemli bir değeri olduğunu ve Türk halkıyla Kürt halkı arasında köprü kurmaya çabaladığını vurguladı. “Ailene ve tüm sevenlerine sabır; hepimize baş sağlığı diliyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.