Sırrı Süreyya Önder, filmi göremedi

TBMM BAŞKANVEKİLİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER HAYATINI KAYBETTİ

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, rol aldığı ‘Celal’in Treni’ filminin vizyona girmeden önce hayatını kaybetti. Filmin yönetmeni ve yapımcısı, Önder’in sette bıraktığı izleri ve katkılarını paylaştı. Yönetmen Gökalp Yamen, “Onun enerjisi, mizahi zekası ve derin insan sevgisi sete her zaman ilham katıyordu. Kurgu sürecinde verdiği fikirler çok kıymetliydi. Ne yazık ki son halini göremedi” ifadelerini kullandı. Yapımcı Zafer Kaya da beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, üzüntüsünü dile getirdi.

Önder, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği sırada ardında birçok eser bıraktı. Özellikle son filmi ‘Celal’in Treni’ ile sinema dünyasında yeniden adından söz ettirdi. 2024 yapımı olan bu film, Gökalp Yamen’in ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi olduğu gibi, Önder’in de son filmi olma açısından büyük önem taşıyor. Yamen ve Seyit Ali Çelik’in kaleme aldığı senaryo, yapımcı Zafer Kaya tarafından hayata geçirildi. Film, Kars’ta çekim yapmak isteyen fakat maddi imkanları kısıtlı olan Celal’in köy yaşamından sesini dünyaya duyurma çabasını konu alıyor. Önder’in mizahi performansıyla zenginleşen film, uluslararası festivallerde başarı kazandı.

FİLM ÖDÜLLER KAZANDI

Yönetmen Gökalp Yamen, filmin Cannes World Film Festivali ile Los Angeles, Roma, Venezuela ve New York’taki festivallerde birçok ödül kazandığını belirtti. “Sırrı Süreyya Önder ile çalışmak, bütçesiz ilk uzun metrajını çeken bir yönetmen olarak benim için eşsiz bir tecrübe oldu. Onun enerjisi, mizahi zekası ve derin insan sevgisi sete her zaman ilham katıyordu. Dünya görüşümüz farklıydı ama Sırrı Abi çok güzel bir insandı. Bu filmin benim ilk, onun ise son filmi olması hem onur hem de derin bir hüzün. Kurgu sürecinde verdiği fikirler çok kıymetliydi. Ne yazık ki son halini göremedi. ‘Hele şu barışı bir getireyim, filmi de izleriz, yayınlarız bir yerlerde, dert etme babuş’ derdi. Şimdi içimde buruk bir eksiklik var. Bana ‘Burası olmamış, bir daha çek’ demeliydi. Çok şey öğrenmemiz gerekiyordu. Ama ondan öğrendiklerimizle daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Seni hep güzel hatırlayacağız, güzel insan. Hoşça kal Sırrı hocam” şeklinde konuştu.

Yapımcı Zafer Kaya ise beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, “Sırrı Ağabeyin son ana kadar sağlığına inancımız tamdı. Aldığımız haber bizleri derinden sarstı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sanat camiamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.