Sırrı Süreyya Önder Hastalandı. Demirtaş Mektup Yazdı. Barış İçin Mücadele Ediyor. Kalp Ameliyatı Başarılı Geçti. Dualarımız Seninle, Sırrı Abi

RAHATSIZLIK VE HASTANEE YATIRMA SÜRECİ

Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder’in kendisini ziyarete geldiği sırada rahatsızlandığını ifade etti. “Son cezaevi ziyaretinde aniden fenalaştı, rengi beyaza kesti, kalbini tuttu” sözleriyle durumu özetleyen Demirtaş, mektubunu “Sırrı Bey ayağa kalkacak, bu barış illa ki olacak. Bunu en çok hak edenlerdensin. Seni seviyoruz can abim.” diyerek sonlandırdı. Kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 12 saat süren bir ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Ameliyat sonrası hastaneden yapılan ilk açıklamada Önder’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

SIRA DIŞI BİR ZİYARET DENEYİMİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder’e tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden mektup gönderdi. Demirtaş, son cezaevi ziyaretinde yaşananları “Sırrı Bey aniden fenalaştı, rengi beyaza kesti, kalbini tuttu. Telaşlandık, doktor, ambulans çağırmaya yeltendik, izin vermedi. Koridora çıkıp biraz hava aldı. Ahmet Türk ve Pervin Buldan’la gözlerimiz doldu, daracık hapishane görüş odasında barışı konuşmanın zorluğuyla yutkunduk.” şeklinde paylaştı. Sırrı Bey, geri döndüğünde her zamanki neşesini takınmaya çalışarak, “Ahmet Abi, bu barış meselesini hal yoluna koymadan ölmek yok ha!” dedi.

BARIŞ İÇİN GÖSTERİLEN ÇABA

Sırrı Bey, o hâliyle dışarı çıktı ve Edirne Cezaevi önünde “Yüreğimiz elimizde geziyoruz” açıklamasını yaptı. Demirtaş, “Kürt – Türk herkes bilmeli ki Türk halkının bu koca yürekli evladı barış için bilinenin de ötesinde çok çalıştı, çok emek verdi, asla çiğlik yapmadı, ucuz düşünmedi.” dedi. Haksız saldırılara, hakaretlere karşı içten içe üzülen Sırrı Bey, her şeye rağmen barış yolunda inatla yürüyüşünü sürdürdü. Bu sebeple, onun hatırı, kadri ve kıymeti oldukça yüksektir. Demirtaş, “Sırrı Bey ayağa kalkacak, bu barış illa ki olacak ve inşallah o da göğsünü gere gere kendi emeklerinin sonuçlarıyla gurur duyacak. Bunu en çok hak edenlerdensin Sırrı Abi; dualarımız, kalbimiz seninle. Seni seviyoruz can abim.” ifadeleriyle mektubunu sonlandırdı.