Sırrı Süreyya Önder Hastalığını Anlattı

Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı ve ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırılan yeni süreçte, İmralı ile yapılan görüşmelerde önemli bir figür olan TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde aort damarında yırtılma olduğu öğrenilen Önder, hayati tehlike yaşıyor. Hastalık süreciyle ilgili daha önce de açıklamalarda bulunan Önder, canlı yayında durumunu anlatmıştı.

Ağır Hastalık Şeklinde Açıklamalar

HaberTürk’te çıkan bir canlı yayına katılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, “Bir ağır hastalık geçirdim ve geçiriyorum. Hastane servislerinde epeyce dolaştım. Çoklu bir sıkıntılı tablom var, bunlarla boğuşuyorum. Bu menzilin gözükmesi demek” ifadelerini kullanmıştı. Ek olarak, “Ne yaptın geldin bu kadar oksijen tükettin… Varlığının hakkını verebildin mi? İnsanlara faydalı olabildin mi?” diyerek hayata dair düşüncelerini paylaştı.

Kendine Dair Derin Düşünceler

Önder, insanlara karşı duyduğu minnet duygusunu ve yaşam felsefesini şu şekilde dile getirdi: “Ben helallik isteyene çok dayanıksız bir insanımdır. ‘Bu da bana şunu yapmıştı’ lafı inanın aklımdan bile geçmez. Bir başkasına yapılan cömertlik gibi değilim ama kendi dairemde kimseye muğber değilim.” Hayatı anlamlandırmaya çalıştığını belirten Önder, çeşitli sosyal ve ekonomik zorluklarla başa çıktığını ifade etti. Ayrıca, Kürt halkının en sıradan insanlarına minnettar olduğunu vurguladı ve öğrenme sürecinin onlarla bağlantılı olduğunu söyledi.

Barışa Dönük Bir Mesaj

Son olarak, Sırrı Süreyya Önder, “Gelin kol kola girelim. Meseleyi kavramlara, çağrılara, şartlara sıkıştırmayalım. Söz konusu olan insan canı, boru değil” diyerek barış konusundaki kararlılığını dile getirdi. Barış emekçisi olduklarını belirten Önder, sonuna kadar bu anlayışla devam edeceğini sözlerine ekledi.